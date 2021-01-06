7 فى حالة خطيرة.. إصابة 42 شخصا إثر انفجار بمطعم بكوسوفو

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إن الإنفجار الذى دمر المدخل الأمامى لمطعم "ستيك هاوس" فى بلدة فيريزاج، نجم على الأرجح عن خلل فى خزان غاز فى المطعم، وفتحت تحقيقا فى الحادث.
وقال مسؤولون فى الشرطة، إن الانفجار أدى إلى إصابة 42 شخصا، بينهم أطفال، وإن سبعة من المصابين فى حالة خطيرة.
وحسب رئيس بلدية فيريزاجفإن، فإن الانفجار كان عنيفا لدرجة أن المارة كانوا من بين المصابين أيضا، إلى جانب زبائن المطعم.
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