أعلى حصيلة يومية.. تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا فى اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن اتش كيه" اليوم، أنه لأول مرة تتجاوز فيها الحصيلة اليومية لليابان حاجز الـ5 آلاف إصابة.

وكانت حكومة العاصمة طوكيو أعلنت فى وقت سابق اليوم، تسجيل أكثر من 1500 إصابة جديدة بالفيروس، وأن نحو نصف الإصابات التى يتم الإبلاغ عنها فى البلاد توجد بالعاصمة التى تشهد أيضا تزايد عدد الحالات الحرجة، فيما يحذر المسؤولون من احتمال انهيار النظام الطبى.

وكانت حاكمة طوكيو يوريكو كويكى وحكام ثلاث مقاطعات أخرى، قد حثوا الحكومة اليابانية السبت الماضى على إعلان حالة الطوارئ بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددًا.