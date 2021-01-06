مدمرة كورية جنوبية تصل محيط هرمز في ظل حادثة احتجاز الناقلة من...

وصلت مدمرة كورية جنوبية إلى منطقة قريبة من مضيق هرمز على خلفية حادثة احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تبحر تحت علم هذا البلد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية عن مسؤول حكومي قوله إن المدمرة "تشوي يونغ" التابعة لوحدة تشونغ هيه العسكرية المعنية بمحاربة القرصنة البحرية وصلت المنطقة فجر أمس الثلاثاء للتعامل مع حادثة احتجاز الناقلة "هانكوك كيمي"، مؤكدا أن الوحدة بدأت في أداء مهمتها.

وأوضحت الوكالة أن المدمرة كانت متواجدة في اليوم السابق جنوبي ميناء مسقط، وتم إرسالها إلى محيط هرمز في أعقاب إبلاغها بالوضع حول احتجاز الناقلة.

وذكرت الوكالة أن المدمرة تخطط للتعامل مع الوضع بالتعاون الوثيق مع القوات البحرية المشتركة في البحرين ووزارة الخارجية الكورية ووزارة المحيطات ومصايد الأسماك الكورية.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة بزعم تلويثها المياه البحرية، وعلى متنها 20 بحارا من بينهم خمسة كوريين جنوبيين و11 شخصا من ميانمار وإندونيسيا وفيتناميان.