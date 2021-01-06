تحرك عاجل للحكومة الكويتية بعد المطالبة باستجواب رئيس الوزراء

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، رفع جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم الأربعاء، لعدم حضور الحكومة.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الغانم: "لعدم حضور الحكومة وإبلاغها لي بعدم حضور جلسة اليوم، ترفع الجلسة وفقا للمادة 116".

وكانت مصادر ذكرت للصحيفة الكويتية، أمس الثلاثاء، أن الحكومة قررت عدم حضور جلسة اليوم، وذلك بعد أن أعلن ثلاثة نواب عزمهم استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي لقي دعمًا من نواب عدة.

وأكدت الصحيفة أن 36 نائبًا في البرلمان الكويتي، أعلنوا تأييدهم للاستجواب الذي قدمه كل من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي وبدر الداهوم، ضد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد.

وكان بين أولئك النواب الذي أيدوا الاستجواب، محمد المطير، وعبد الكريم الكندري، وصالح المطيري، وفارس العتيبي، ومرزوق الخليفة.