مليار دولار سنويا.. وزير الخزانة الأمريكي يمنح السودان تمويلا كبيرا في أول زيارة

وقعت وزارة المالية السودانية والخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكين السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنويا.

ووصل وزير الخزانة الأمريكي إلى الخرطوم، صباح اليوم، الأربعاء، على رأس وفد في أول زيارة من نوعها للسودان وتستغرق يومًا واحدا.

وجاءت الزيارة لإجراء مباحثات مع المسئولين السودانيين ومناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

بدوره، رحب رئيس الوزراء السوداني، دكتور عبد الله حمدوك، بزيارة وزير الخزانة الأمريكي، وقال في حسابه على تويتر: "رحبتُ اليوم بالسيد ستيفن منوشين في زيارة تاريخية كأول وزير للخزانة الأمريكية يزور السودان".

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة في وقت تحقق فيه علاقاتنا الثنائية قفزات تاريخية نحو مستقبل أفضل، نحنُ نُخطط لاتخاذ خطوات ملموسة اليوم لتدشين دخول علاقاتنا الثنائية آفاق أرحب".

واستقبل رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، بمكتبه صباح اليوم، الأربعاء، وزير الخزانة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الزيارة تعد قفزة تاريخية بالعلاقة مع واشنطن.

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن الخرطوم تسعى لخطوات ملموسة لتدشين دخول علاقتنا مع واشنطن مرحلة جديدة.



وأعرب رئيس الوزراء السوداني عن شكره جهود الإدارة الأمريكية التى أفضت إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وإعادة الحصانة السيادية للسودان ودعم عملية الانتقال الديمقراطي وخلق استقرار اقتصادي فى السودان.