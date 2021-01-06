فتح: القوى الفلسطينية تعمل من أجل الوصول إلى يوم المصالحة

شاركت حركتا فتح وحماس، اليوم الأربعاء، في احياء مراسم يوم الشهيد بقطاع غزة وسط تأكيد على ضرورة انجاز الوحدة الوطنية اكراما لدماء الشهداء.

وشارك القيادي في حركة فتح أحمد حلس مع القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان بزراعة اشجار زيتون في مدينة غزة تحمل أسماء الشهداء الفلسطينيين بمشاركة من قيادات فلسطينية وأهالي شهداء وبدعوة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأكد حلس في كلمة له ان زراعة الأراض بالأشجار تعبر عن حرص الفلسطيني على حفظ هويتهم.

وأعرب عن أمله أن تتسع الفعاليات المشتركة بين فتح وحماس وباقي الفصائل وصولا الى اتمام الوحدة الوطنية .

وخاطب أهالي الشهداء قائلا إن رسالة الشهداء الذين سالت دمائهم تدعونا لمواصلة نضالهم مضيفا : اثبت التاريخ انه لا يمكن ان يتحقق الانتصار في ظل الانقسام ولا يمكن ان تتحقق الانجازات في ظل ادارة الظهر ونحن نعاهدهم اننا سنبدل كل الجهود من اجل اعادة اللحمة لشعبنا وقواه الفلسطينية.

وقال انه على يقين ان القوى الفلسطينية تعمل من اجل الوصول الى يوم المصالحة.

من جهته قال رضوان القيادي بحماس ان يوم احياء يوم الشهيد الفلسطيني بغرس 35 الف شجرة زيتون بغزة والضفة للتأكيد على وحدة الوطن ووحدة الشعب الفلسطيني ووفاء للشهداء وللتأكيد على وحدة الهدف والمصير.

وأضاف:" في اجواء المصالحة نقدم التحية لارواح الشهداء ولنقول للاحتلال نحن منغرسون ثابتون متجذرون في الارض حتى العودة".

ووجه التحية للشهداء العرب والأمميين الذين شاركوا الفلسطينيين معاركهم.