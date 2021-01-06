روسيا تكشف عن موقفها بشأن المصالحة الخليجية

كشفت روسيا، اليوم الأربعاء، عن موقفها الرسمي بشأن المصالحة الخليجية وقرار المملكة العربية السعودية إعادة فتح الحدود البحرية والجوية مع قطر.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدرت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا أعربت خلاله عن ترحيبها الكبير بنتائج قمة العلا الخليجية والاتفاقات التي تم التوصل إليها، مؤكدة دعم موسكو للجهود المبذول من أجل تجاوز الخلافات.

وجاء في نص البيان حسبما أوردته وكالة "سبوتنيك": "اطلع وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة قطر، سلطان المريخي، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف على البيان المشترك الصادر عن مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر حول تطبيع العلاقات".

وأضاف البيان: "أعرب الجانب الروسي عن ترحيبه لنتائج القمة والاتفاقات التي تم التوصل إليها فيها، كما تم التأكيد على أنه منذ بداية الأزمة التي نشأت في يونيو 2017".

كما أعربت الخارجية الروسية، في بياناها، عن "دعم موسكو بشكل فعال الجهود المبذولة لتجاوز الخلافات بين قطر من جهة، ودول الرباعي العربي، من ناحية أخرى، على طريق الحوار البناء على أساس مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وكذلك عدم التدخل في الشئون الداخلية لبعضها البعض".

وأكد البيان الختامي للقمة الخليجية التي استضافتها مدينة العُلا السعودية، الثلاثاء، أن القمة تكتسب أهمية بالغة لكونها أعلت المصالح العليا لمجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي.

وقال البيان الختامي، إن حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي، مؤكدًا أن "توقيع مصر على بيان العلا يؤكد العلاقات الأخوية التي تربطها بدول مجلس التعاون".

وأضاف البيان أن المجلس يؤكد رفض التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيرًا إلى أن "أي تفاوض مع إيران يجب أن يشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".

وتابع البيان: "المجلس الأعلى يؤكد حرصه على قوة وتماسك دول مجلس التعاون ووقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد".

وكان وزير الخارجية الكويتي أعلن، مساء الاثنين، التوصل إلى اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.