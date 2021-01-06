نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 250 ألف إصابة جديدة و4 آلاف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 21 مليونًا و036 ألفًا و174 حالة، فيما وصلت حصية الوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن هذا الفيروس إلى 357 ألفًا و067 حالة.

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الماضية 250 ألفاُ و173 إصابة جديدة و3 آلاف و936 حالات وفاة بكوفيد-19.

وكانت ولاية نيويورك، تعد الأكثر تضررًا من الجائحة في البلاد، بتسجيلها 38 ألفا و743 حالة وفاة بمرض كوفيد-19.