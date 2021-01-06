صلاح و3 آخرون.. نجوم البريميرليغ الأغلى هذا الموسم

نشر موقع "ترانسفير ماركت" المختص بالأمور المادية في كرة القدم، قائمة باللاعبين الأعلى قيمة في سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستند الموقع لتقييم اللاعبين الأغلى على عدة عوامل، منها الموهبة والأداء والأرقام والعمر والإصابات والمركز في الملعب.
ووضعت القائمة النجم المصري محمد صلاح، في المرتبة الأولى للاعبين الأعلى قيمة في السوق في إنجلترا، ومعه 3 لاعبين آخرين.
وقيم الموقع صلاح بسعر 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 آخرين بنفس القيمة، وهم هداف توتنهام هوتسبر هاري كين، ولاعب وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين، وزميل صلاح في ليفربول ساديو ماني.
وتلا الرباعي نجمين بقيمة 110 مليون يورو، وهما الإنجليزيان ترينت أليكساندر أرنولد، مدافع ليفربول، ورحيم ستيرلنغ، لاعب وسط مانشستر سيتي.
وجاء خلفهما الكوري هيونغ مين سون، نجم توتنهام، والبرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، بقيمة 90 مليون يورو.
وجاء الألماني كاي هافيرتس، لاعب تشلسي الذي لم يستطع إقناع الجماهير بمستواه حتى الآن، بقيمة 80 مليون يورو.
وفي المرتبة العاشرة حل حارس ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر، بقيمة 79 مليون يورو.
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