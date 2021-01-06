رئيس السنغال يعلن فرض حالة الطوارئ مع ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس تى فى إنفو" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن حظر التجول الليلى سيفرض اعتبارا من اليوم الأربعاء فى منطقتى "دكار" و"تيس" اللتين قال عنهما الرئيس سال إنهما موطن أكثر من 90% من الحالات المصابة بكورونا، وسيكون ارتداء الكمامات إجباريا وستحظر كل التجمعات.

وأضافت القناة، أن الإجراءات الجديدة تأتى بعد مرور ستة أشهر من رفع حالة الطوارئ السابقة، فى محاولة لتعزيز الاقتصاد الذى تضرر بشدة جراء القيود على التنقل خلال الموجة الأولى لتفشى الفيروس.

وكانت السنغال، سجلت 19 ألفا و964 حالة إصابة بكورونا و428 وفاة منذ بدء الجائحة.

وارتفع معدل الإصابات الجديدة برقم قياسى ليصل إلى 240 حالة فى 26 ديسمبر الماضى وفى 29 ديسمبر الماضى تم تسجيل 7 وفيات، وهو ثانى أعلى عدد للوفيات إلى الآن.