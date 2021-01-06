جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان للمركز أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم، أنه بذلك يصل إجمالى الإصابات بالفيروس فى ليبيا إلى 102 ألف و880 حالة، منها 23 ألفا و899 نشطة، و77 ألفا و435 متعافيا، فى حين توفى 1.546 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل 424 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1.191 حالة فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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