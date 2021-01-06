الديمقراطيون يسيطرون.. الفوز بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ بانتخابات جورجيا

أعلن المرشح الديمقراطي جون أوسوف، اليوم الأربعاء، فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ في انتخابات الإعادة بولاية جورجيا.

وقال أوسوف إنه فاز على الجمهوري ديفيد بيردو في جورجيا، اليوم الأربعاء، بفارق حوالي 16 ألف صوت في سباق كان متقاربًا.

يأتي ذلك بعد أن أعلن المرشح الديمقراطي رافايل وورنوك فوزه بالمقعد الأول لمجلس الشيوخ الأمريكي بولاية جورجيا.

ويمنح فوز المرشحين الديمقراطيين في ولاية جورجيا، الأغلبية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لأول مرة منذ 2008 على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ معا.

وخاض انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا عضوا المجلس الجمهوريان كيلي لوفلر وديفيد بيردو في مواجهة خصميهما الديمقراطيين رافاييل وارنوك وجون أوسوف.

وحشد كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره للتصويت لصالح حزبه الجمهوري، بينما شجع الرئيس المنتخب جو بايدن أنصاره على الخطوة ذاتها.

ويسيطر الجمهوريون حاليا على 52 مقعدا من أصل 100، وبفوز الديمقراطيون سينقسم مجلس الشيوخ بالتساوي، ما يسمح لنائبة الرئيس الديمقراطي المنتخبة، كامالا هاريس بالتصويت الفاصل.