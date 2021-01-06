بشرى سارة بشأن فعالية لقاح موديرنا ضد السلالة الجديدة لـ كورونا

قالت هيئة الأدوية الوطنية الهولندية، إنه من المتوقع أن يكون لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، فعالا ضد السلالة الجديدة للوباء التي تم اكتشافها مؤخرًا في بريطانيا، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء".

جاء ذلك بعد أن أعطت هيئة الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، وافقت الهيئة على استخدام لقاح موديرنا، الذي يعتبر الثاني التي توافق عليه الوكالة لاستخدامه في معركة احتواء فيروس كورونا، بعد لقاح فايزر.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالموافقة، مؤكدة في تغريدة لها على حسابها بموقع "توتير" أن الهيئة تعمل الآن بأقصى سرعة لإتاحته في الاتحاد الأوروبي.

تأتي الموافقة على استخدام لقاح موديرنا وسط الزيادة المرتفعة في إصابات فيروس كورونا بالقارة الأوروبية.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أعطت الضوء الأخضر لتوزيع لقاح كورونا الصادر من شركة موديرنا.

وأثبت فعالية لقاح مودرنا في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بشكل إجمالي بنسبة تقترب من 95%، مثل لقاح فايزر.

يذكر أنه يمكن تخزين لقاح موديرنا في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة للمرافق الأصغر والمجتمعات المحلية.

ويتم إعطاء لقاح مودرنا على جرعتين (100 ميكروجرام) بفاصل زمني بينهما يبلغ 28 يومًا، في حين يُعطى لقاح فايزر على جرعتين (30 ميكروجرامًا) بفاصل 21 يومًا.