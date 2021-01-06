السعودية: تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، استقرارا نسبيا في عدد الإصابات والوفيات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الجائحة في المملكة 363377 حالة.
وكانت الصحة السعودية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 104 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد
وأشارت الوزارة السعودية إلى أنه تم تسجيل 144 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 354899 حالة.
وأضافت الصحة السعودية تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6272 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة السعودية أن عدد الحالات النشطة بلغ 2206 والحالات الحرجة 351 حالة.
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