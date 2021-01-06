في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.. جامعة هندية تصدر كتابا بعنوان قابوس سلطان قلوب الشعب

مع اقتراب حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاته، أصدر قسم اللغة العربية بجامعة كاليكوت الهندية كتابا عن السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – بعنوان "سلطان قلوب الشعب" يثمّن أعمال السلطان الراحل.

ومن المقرر أن تنظم جامعة كاليكوت الجمعة القادم ندوة دولية حول "العلاقات الهندية العمانية" وسيتم فيها تدشين الكتاب، ويشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين بالجامعة الهندية، ونخبة متميزة من الباحثين والمتخصصين من سلطنة عُمان، يأتي في مقدمتهم: الدكتور. نبهان بن حارث الحراصي عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، والدكتور. علي بن سعيد الريامي رئيس قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس، وكذلك، د. على محمد سلطان، د. محمد بن سعيد الحجري، إضافة إلى المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.

يجمع هذا الكتاب بين دفتيه الترجمة العربية لمقتطفات من الأخبار، والمقالات، والافتتاحيات المختارة التي نشرتها وسائل الإعلام الهندية في الأيام التي تلت رحيل السلطان قابوس، حيث عبرت الصحافة والقنوات الهندية عن بالغ حزنها وصادق مواساتها للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس، أظهرت عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين وارتباطهما بعلاقة وطيدة.