توفيت بثينة خليل أبو الحسن، أرملة الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري، اليوم الأربعاء، بمستشفى السلاح الطبي بالعاصمة الخرطوم. والراحلة هي أول من أطلق عليها لقب السيدة الأولى في السودان. وعاشت بثينة حياة هادئة بعيدا عن الأضواء والإعلام كزوجة لأشهر رئيس حكم السودان لـ 16 عاما (1969 – 1985) وشهدت فترة حكمه عواصف وأحداث كبيرة في البلاد لم تظهر فيها الراحلة. ويعرف السودانيون أرملة نميري بـ"المرأة الفاضلة" لكونها متواضعة ولم تعمل بالتجارة والاستثمار أو تجمع ثروة كغيرها من زوجات الرؤساء، واشتهرت بالعمل الخيري وتقديم الدعم المالي والمعونات للسودانيين من خلال الجمعيات الخيرية والتطوعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة بثينة خليل أرملة الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.