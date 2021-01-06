فوز المرشح الديمقراطي بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المرشح الديمقراطي جون أوسوف، اليوم الأربعاء، فوزه بالمقعد الثاني في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد ذكرت القناة، أن فوز المرشحين الديمقراطيين في ولاية جورجيا يمنح الأغلبية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وحصلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على تسجيل لمكالمة هاتفية يضغط فيها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على سكرتير ولاية جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.