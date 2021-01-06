الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية ومخالفات ساهر برقم المخالفة 1442

الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442 يسعى الكثيرمن ملاك السيارات فى المملكة العربية السعودية لمعرفة المخالفات المرورية الخاصة بسيارتهم وطرق تسديد روسوم تلك المخالفات، وأطلقت الحكومة السعودية نظام ساهر الإلكترونى والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن المخالفات المرورية لكل من المواطنين والمقيمين فى المملكة بكل يسر وسرعة، وفى وقتنا الحالى لايحتاج المستعلم زيارة أي من المؤسسات الحكومية او الوحدات المرورية للاطلاع على مخالفاته المروية ودفع عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، كما يساعد نظام ساهر لتوفير الجهد والوقت المبذولين للذهاب لإنجاز مهماتهم في الجهات المعنية .

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يستطيع الكثير من المواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال إتباع الخطوات الأتية :

ان يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمى لوزارة الداخلية السعودية. قم بالإتجاه إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمرور. أنقرعلى الاستعلام عن المخالفات المرورية. عليك بإختيار نوع المخالفة التى ترغب فى الاستعلام عنها سواء كانت للسيارة أو من أجل رخصة القيادة. على المستعلم إدخال رقم الهوية الخاص به. إدخل البيانات المطلوبة وأنقرعلى عرض وسوف يظهرلك جميع المخالفات إن وجدت.

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى منصة أبشر. قم بالضغط علي زر خدمات إلكترونية متكاملة. على المستعلم كتابة اسمه وكلمة السر بشكل صحيح. يجب على المستعلم إختيارخدمة المخالفات المرورية. أن يقوم المستخدم بكتابة البيانات الخاصة بالمركبة. قم بالضغط علي أيقونة عرض. سيظهر لك المخالفات مسجلة بالتاريخ والمكان وعرض قيمة المخالفة. على المستعلم اختيار الوسيلة المناسبة لدفع قيمة المخالفة وذلك إما عن طريق بطلقة الائتمان أو عن طريق الذهاب إلي المدرية العامة للمرور السعودي.

الاستعلام عن المخالفات عبر نظام ساهر برقم المخالفة

والجدير بالذكر ان نظام ساهرنظام إلكتروني اطلق من قبل وزارة الداخلة بهدف ضبط حركة المرور في السعودية، ويعتمد نظام ساهر شبكة كاميرات رقمية والتي وصلت بشكل مباشر بمركز المعلومات، ويرسل النظام إشعار عبر الهاتف الجوال لصاحب المركبة بالمخالفات المرورية التي توجد علي سيارة، ويكون الهدف من نظام ساهرهو تسجيل المخالفات المرورية علي السيارات من أجل الحد من الحوادث بقدر الإمكان وحماية الحركة المرورية وتحسين الخدمة، كما انها يقدم العديد من الاستعلامات الهامة للمواطنين بالمملكة كالاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر وغيرها من الاستعلامات المتاحة.