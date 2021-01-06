خطوات تجديد تأمين الزيارة العائلية، لكل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية وقام باصطحاب عائلته عليه القيام بتجديد التأمين الخاص بالزيارة العائلية حتى يقوم بتمديد تأشيرة الزيارة للفرد الواحد أو لعدة أفراد ، حيث وفرت شركات التأمين السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة تجديد التأمين لزيارة العائلة من خلال موقع الشركة الالكتروني، ويتم ذلك مع الشركات المتعاقد معها الشخص المؤمن عليه، ويمكن القيام بذلك من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشركة منعًا للتجمعات والتكدسات، كما أن المملكة تريد أن تحقق التعاملات الرقمية للرؤية المملكة ٢٠٣٠

تجديد تأمين الزيارة العائلية

تقوم سلطات المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة تأمين صحي للزوار والمقيمين بالمملكة وتلك الخدمة توفر للزائرين الاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها السلطات وتلك الخدمات يتم إتاحتها للأشخاص الذين حدثت لهم حوادث خلال فترة تواجدهم بالمملكة، والأشخاص الراغبين في القيام بعملية تمديد الزيارة يمكنهم أن يقدموا وثيقة التأمين الصحي، تشمل الأخطار والحوادث التي قد تحدث لهم أثناء إقامتهم بالمملكة، وذلك مقابل مبلغ مالي بسيط يتم دفعه قسط للتأمين، ويتم دفع المبلغ المالي في حال تقديم الطلب الخاص بالحصول على التأشيرة.

طريقة تجديد تأمين الزيارة العائلية

للشخص المقيم بالمملكة العربية السعودية أو المقيم الذي أحضر أفراد عائلته في زيارة عليه القيام بعملية تمديد التأمين الصحي قبل أن يتم انتهاء مواعيد الإشارة بحوالي اسبوع على الأقل، وقامت الشركة بتوفير عملي التمديد والتجديد من خلال الموقع الاليكتروني الخاص بها، ويمكنهم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالي:

الدخول على رابط شركة التأمين التي يريد الشخص أن يؤمن من خلالها.

على المتقدم ملء كافة البيانات المطلوبة.

القيام بتعبئة بيانات التأشيرة.

املأ حاملا بيانات الزائر.

اكتب جميع البيانات الشخصية التي يطلبها منك الموقع.

قم بعد ذلك بسداد رسوم التحديد

أسعار التأمين الصحي للزيارة العائلية

وضح مجلس الضمان الصحي العديد من التصريحات الخاصة للزائرين ومن تلك التصريحات على الزائر القيام بعملية التأمين الصحي الخاصة بحالات الحوادث والطوارئ وحالات الإخلاء الطبي بالمملكة العربية السعودية، ووضح المجلس أيضًا أن الشخص المؤمن عليه يستفيد بمبلغ حوالى ١٠٠ ألف ريال سعودي، تضمن الإقامة اليومية للمريض وزارة السرير والزيارات وخدمات التمريض، ولكن لا يتضمن تكاليف العلاج أو الادوية، ويغطي التأمين الصحي رجوع الشخص إلى بلاده في حالة الوفاة، والمبلغ المدفوع مقابل التأمين الصحي هو ٤٠ ريال سعودي