بنك الراجحي للقروض الشخصية ونموذج طلب التمويل الإلكتروني

بنك الراجحي للقروض الشخصية هو دليلك، وأفضل الحلول للتمويل الشخصي، الذي يتناسب مع الشريعة الإسلامية، فيمكنك أن تحصل على ما تريد، وتقوم بشراء كل ما ترغب به ويسد احتياجك واحتياج أفراد أسرتك مع تمويل شخصي بنك الراجحي الجديد والذي قدم لك التمويل الوطني الشخصي والتمويل الوطني المرن وقد وفر البنك نموذج طلب قرض من بنك الراجحي إلكتروني كي يسهل على العملاء في الوقت الحالي.

بنك الراجحي للقروض الشخصية

إن كنت تريد تحقيق أحلامك، فيتعين عليك أن تتقدم بطلب الحصول على القروض من بنك الراجحي للحصول على تمويل الراجحي الجديد وذلك بالشروط التالية:

ألا يكون راتب المتقدم أقل من 2000 ريال سعودي.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند نهاية سداد قيمة القروض.

أن يكون عاملًا بأحد الشركات والمؤسسات المعتمدة من خلال مصرف الراجحي.

تجهيز جميع الأوراق والمستندات الثبوتية لرفعها إلى البنك للبت في صحتها.

أن يتم تحويل الراتب إلى البنك سواء إن كان مواطن سعودي أو مقيم هو من يرغب في الحصول على القروض.

نموذج طلب قرض من بنك الراجحي

بإمكانك استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية أو طلب الحصول على التمويل الشخصي من خلال موقع البنك وذلك عبر الطريقة التالية:

أن تقوم بزيارة موقع مصرف الراجحي الإلكتروني.

أن تختار نوع القرض الذي تريد الحصول عليه.

ثم قم بالنقر على تبويب نموذج الطلب.

سيتعين عليك الآن إدخال كافة البيانات المطلوبة من أجل إرسالها للبنك.

قم بمراجعة كافة البيانات والمعلومات وقم بإرسال الطلب وانتظر حتى يتم الرد عليك.

القرض المؤجل من بنك الراجحي

القرض المؤجل أو قرض الجسر كما يُطلق عليه هو أحد القروض التي يوفرها بنك الراجحي للعملاء الذين لا يستطيعون السداد للأقساط السابقة من قروض أخرى، وعليه فإن العميل يتعين عليه أن يتقدم بطلب الحصول على القرض لمرة واحدة فقط، سواء من خلال موقع البنك الإلكتروني، أو من خلال التوجه إلى أحد فروع البنك في المملكة العربية السعودية للتعرف على بنك الراجحي للقروض الشخصية والقرض المؤجل.