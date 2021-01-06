أخبار اليمن : طبيب يمني يحذر من مخاطر تقبيل الأطفال في الشتاء

طبيب يمني يحذر من مخاطر تقبيل الأطفال في الشتاء
طبيب يمني يحذر من مخاطر تقبيل الأطفال في الشتاء
نصح اخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور عبدالحكيم النخلاني جميع الأهالي بالتوقف عن تقبيل الأطفال في فصل الشتاء.. وفي ظل تفشي فيروس كورونا وانتشار أمراض البرد، وذلك لارتفاع نسبة نقل العدوى في هذا الفصل.
وأكد الدكتور النخلاني أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض البرد وأن الطفل قد يصاب بالإنفلونزا من 10 إلى 12 مرة مقارنة بثلاث مرات للشخص البالغ في العام الواحد.
وشدد في تصريح لـ المجلة الطبية على أهمية عزل الطفل عن أقرانه في حال إصابته بنزلة برد أو أي من أمراض الشتاء وذلك لمنع نقل العدوى بالاضافة إلى الحرص على النظافة بشكل كبير.
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