كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة نشرها الأربعاء على حسابه الرسمي في تويتر، "ما يريده" من نائبه، مايك بنس.
وقال ترامب: "على مايك بنس إعادة الأصوات إلى الولايات ونحن سنفوز.. افعلها يا مايك، هذا هو وقت الشجاعة القصوى".
وفي تغريدة ثانية، أضاف: "الولايات بحاجة لتصحيح أصواتها وهي تعلم أنها مبنية على مخالفات.. الحزب الجمهوري والأهم بلدنا بحاجة للرئاسة بشكل أكثر من وقت مضى".
وزاد ترامب، خلال الساعات الماضية، ضغوطه على بنس، لبذل جهود لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع الكونغرس المقرر، الأربعاء، وإبقائهما في منصبيهما لمدة 4 سنوات أخرى.
وأعرب ترامب خلال تجمع انتخابي لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في ولاية جورجيا، الاثنين، عن أمله في أن يقوم بنس بـ"شيء ما" لصالح حملة الرئيس الانتخابية.
وأتبع ذلك، ظهر الثلاثاء، بالقول في تغريدة على تويتر، إن "نائب الرئيس مخول برفض أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية، الذين تم اختيارهم بالاحتيال".
لكن دور بنس في المصادقة الرسمية على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، في الاجتماع المشترك لمجلسي الكونغرس، رمزي، وهو الإشراف على فرز أصوات الهيئة الانتخابية، التي تم تقديمها من قبل الولايات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يكشف في تغريدة "ما يريده" من بنس للاحتفاظ بالرئاسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.