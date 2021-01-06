خروج محطة الكهرباء بتل تمر فى سوريا عن الخدمة إثر قصف تركى

جدة - نرمين السيد - وقال مدير كهرباء الحسكة وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "قوات الاحتلال التركى اعتدت بقذائف الهاون على محطة كهرباء تل تمر شمال غرب مدينة الحسكة، ما أدى لخروجها عن الخدمة".
وأفاد ناشطون سوريون معارضون، فى وقت سابق اليوم، بأن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها صعدت قصفها ناحية تل تمر فى ريف الحسكة الشمالى الغربى.
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