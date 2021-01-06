البرهان يرد على إثيوبيا بشأن التصعيد على الحدود

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، حرص بلاده على تطوير علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، اليوم الأربعاء، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والوفد المرافق له.

واطلع البرهان وفد الخزانة الأمريكية على موقف البلاد من التوترات الحدودية مع إثيوبيا، مضيفا إن ما قامت به القوات المسلحة السودانية يعد إعادة انتشار داخل الحدود.

وأكد حرص السودان على معالجة الخلافات بالتفاوض والحوار.

وجاء ذلك ردًا على مزاعم إثيوبيا، بأن الجيش السوداني انتهك حدودها واستغل الصراع في تيجراي، لخلق أزمة على الحدود.

من جانبه، أكد وفد الخزانة الأمريكية برئاسة منوتشين، حرص بلادهم على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية.

ووصل وزير الخزانة الأمريكي إلى الخرطوم، صباح اليوم، الأربعاء، على رأس وفد في أول زيارة من نوعها للسودان وتستغرق يومًا واحدا.

وجاءت الزيارة لإجراء مباحثات مع المسئولين السودانيين ومناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

بدوره، رحب رئيس الوزراء السوداني، دكتور عبد الله حمدوك، بزيارة وزير الخزانة الأمريكي، وقال في حسابه على تويتر: "رحبتُ اليوم بالسيد ستيفن منوشين في زيارة تاريخية كأول وزير للخزانة الأمريكية يزور السودان".

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة في وقت تحقق فيه علاقاتنا الثنائية قفزات تاريخية نحو مستقبل أفضل، نحنُ نُخطط لاتخاذ خطوات ملموسة اليوم لتدشين دخول علاقاتنا الثنائية آفاق أرحب".