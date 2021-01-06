الراي الكويتية: أنباء عن استقالة الحكومة خلال 48 ساعة

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء، بأنه من المرتقب أن تقدم الحكومة الكويتية استقالتها خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعد مرور أقل من شهر على تشكيلها.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن أنباء ترددت عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، في ظل الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

يأتي ذلك بعد أن أيد 37 نائبًا في البرلمان الكويتي، تأييدهم للاستجواب الذي قدمه كل من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي وبدر الداهوم، لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أعلن رفع جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم الأربعاء، لعدم حضور الحكومة.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الغانم: "لعدم حضور الحكومة وإبلاغها لي بعدم حضور جلسة اليوم، ترفع الجلسة وفقا للمادة 116".