خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاربعاء عن تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد ) خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة القطرية في بيان لها منذ قليل إجمالي إصابات الفيروس المستجد في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الان ارتفع الي 145061 إصابة.

وأشارت الصحة القطرية في بيانها الي ان جميع الحالات الجديدة تم وضعها في العزل حيث يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.

كما رصدت الوزارة تعافي 126 حالة من الفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس الى 142182 حالة.