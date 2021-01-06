الخزانة الأمريكية: ندعم توصل مصر والسودان وإثيوبيا لاتفاق عادل بخصوص سد النهضة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، دعمها من اجل توصل مصر والسودان وإثيوبيا لاتفاق عادل بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة.

وبحسب "الشرق" السعودية، قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستساعد السودان في تنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن واشنطن حريصة على إلحاق الحركات السودانية المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا بعملية السلام.

ووقعت وزارة المالية السودانية والخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكين السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنويا.

ووصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى الخرطوم، على رأس وفد في أول زيارة من نوعها للسودان وتستغرق يومًا واحدا.

وجاءت الزيارة لإجراء مباحثات مع المسؤولين السودانيين ومناقشة الوضع الإقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك .