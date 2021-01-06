إغلاق كورونا يكبد الاقتصاد الإسرائيلي مليار دولار أسبوعيا

قدر البنك المركزي الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن اقتصاد البلاد سيخسر ما يصل إلى 3.5 مليار شيكل (مليار دولار) أسبوعيا بعد تشديد إجراءات العزل الثالث في البلاد.
وأُعلنت القيود الجديدة التي ستشدد إجراءات العزل العام في 27 ديسمبر وتطبق منتصف ليلة الخميس وتستمر لمدة 14 يوما.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القيود بأنها مسعى أخير من إسرائيل لوقف زيادة حادة في الإصابات بكورونا بينما تمضي قدما في حملة تطعيم سريعة، تأمل في أن تخرجها من الأزمة في غضون أسابيع.
ولقحت إسرائيل نحو 15 % من سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين في أسبوعين تقريبا.
وأشار البنك المركزي إلى أن إجراءات العزل التي فرضت مرتين من قبل في ربيع وخريف العام الماضي كبدت الاقتصاد 5.4 مليار و3.2 مليار شيقل أسبوعيا على التوالي.
ويتوقع أن يكون اقتصاد إسرائيل قد انكمش 3.7 % في العام الماضي مع ارتفاع معدل البطالة لخانة العشرات ولكن ينتظر تعافيه العام الجاري.
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