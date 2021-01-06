نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المالية السودانية والخزانة الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات البنك الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت وزارة المالية السودانية والخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكين السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنويًا.

وقد رحبت وزارة المالية السودانية، بخطوة الخزانة الأمريكية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي مما يتيح وصول 1.5 مليار دولار سنوياً من المؤسسة الدولية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت رسميًا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، وقع إشعارًا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده حولت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات التي يتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.