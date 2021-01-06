أفضل طريقة لعمل عجينة بيتزا هشة وقطنية فى عشر دقائق تصلح لكل الحشوات

طريقة عمل عجينة بيتزا خفيفة وقطنية تصلح لكل الحشوات في عشر دقائق،حيث تعد البيتزا من الأكلات الخفيفة التي يفضلها الجميع ويعود الموطن الأصلي لهذه الأكلة إلى اليونان، ثم طورها الإيطاليون بإضافة بعض أنواع الجبن مثل الموتزاريلا وأنواع الصوص المختلفة ومنها انتشرت لكل أنحاء العالم، وتتعدد الأنواع حسب الحشوات فلكل منها مذاق مختلف وطعم مميز عن الأخرى ولكن الشيء الثابت معنا هو عجينة البيتزا، حيت أن عجينة البيتزا تستخدم لكل الأنواع كل ما عليك إضافة الحشوات المختلفة وتسويتها، واليوم نقدم لكم أفضل طريقة لعمل عجينة بيتزا هشة وقطنية فى دقائق حت تسهل على كل محبيها عمل البيتزا بدون تعب أو مجهود.

طريقة عمل عجينة بيتزا قطنية وهشة في دقائق

لكل عشاق ومحبي البيتزا نقدم لكم أفضل الطرق البسيطة لعمل عجينة البيتزا في دقائق ويمكن حشوها بأي مكونات تفضلونها، هذه الطريقة تتميز بسهولتها وسرعة التحضير كما أننا نضمن لكى نجاح البيتزا لأن من أهم أسرار نجاح البيتزا هي العجينة المستخدمة.

5 أكواب دقيق.

2 كوب ماء دافيء.

نصف كوب زيت ذرة.

2 ملعقة خميرة فورية.

2 ملعقة لبن مجفف.

ملعقة كبيرة سكر.

يتم خلط كوبان من الدقيق مع الماء الدافيء والسكر والحليب والخميرة بالعجان الكهربائي. يتم ترك الخليط لمدة عشر دقائق. يتم إضافة الكمية المتبقية من الدقيق تدريجيا إلى الخليط داخل العجان إلى أن تصبح العجينة متماسكة. يتم تشكيل العجين على كرات صغيرة ويمكنك البدء فى حشوها دون الحاجة لتركها تخمر.

المقادير المستخدمة لعمل عجينة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا السريعة والقطنية

ولعمل بيتزا بالبسطرمة يتم فرد قطعة من العجين بحجم الصينية المراد عمل البيتزا بها على أن نقوم بدهن الصينية بمادة دهنية حتى لا تلتصق العجينة، ثم نضع صوص الصلصة الحمراء ويتم دهن سطح العجينة ثم نقوم بوضع شرائح البسطرمة وحلقات الفلفل الملون وشرائح الزيتون وندخلها الفرن وقبل أن تنضج نخرجها لنقوم بوضع الجبن المبشور لمنحها الشكل المطاطي.

كما يمكنا استخدام تلك العجينة لعمل أي حشوة أخرى بنفس الطريقة سواء بيتزا السوسيس أو مشكل الجبن أو بيتزا الخضروات أو بيتزا السى فود، ويمكن استخدام تلك العجينة فى عمل جميع أنواع المقبلات الشهية من العجائن مثل السمبوسك والبوريك.