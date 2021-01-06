بنك الراجحي تمويل شخصي أو عقاري بفترة سداد مرنة الشروط والضوابط

بنك الراجحي تمويل يعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية والمصرفية في نفس الوقت، مُقدم من خلال بنك الراجحي للقروض الشخصية أو القروض الميسرة التي تقدم لجميع العملاء من الوافدين أو المواطنين في السعودية بتسهيلات غير مسبوقة، وذلك لأن مصرف الراجحي يعتبر من أشهر البنوك التي تساهم في سد احتياجات العملاء، ولديه أهداف استراتيجية متعددة، ولذلك يُقدم تمويل الراجحي العقاري وأيضًا عروض تمويل شخصي متميزة، عبر نموذج طلب قرض من بنك الراجحي كما سنتعرف.

بنك الراجحي تمويل

عند النظر إلى تمويل الراجحي الجديد نجد أنه أصبح أكثر تنوعًا حتى يتناسب مع طبيعة المرحلة، ومع غلاء الأسعار، واحتياجات الأسر إلى الأموال، سواء من أجل سداد الديون، أو غيره من الاحتياجات التي تتطلب المال، ولذلك نقول أن التمويل الشخصي من بنك الراجحي والتمويل العقاري وتمويل السيارات يمتازون بالتالي:

تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

تمويل مرن في السداد حتى 60 شهر.

تمويل للمقيمين والمواطنين السعوديين.

تمويل لأصحاب الوظائف الحكومية والخاصة.

تمويل لمختلف الفئات العمرية بداية من 18 عام.

حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي

وهناك أنواع متعددة من حاسبات التمويل في بنك الراجحي، فهناك حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي وأيضًا حاسبة التمويل العقاري التي تتيح للجميع فرصة إدخال البيانات المختلفة من أجل التعرف على قيمة التمويل، وقيمة القسط الشهري المستحق سداده لدى البنك.

يبدأ التمويل العقاري في بنك الراجحي السعودي من 50 ألف ريال ويصل حتى 3 مليون ريال.

متاح لأصحاب الرواتب الثابتة، وأصحاب الوحدات السكنية والأراضي.

تمويل يصل إلى 70% من القيمة الإجمالية للعقارات التي تم بنائها فعليًا، بينما الأراضي تصل إلى 60%.

مرونة في السداد تصل إلى 240 شهر، بالإضافة إلى الحصول على هامش الربح التنافسي.

تمويل الراجحي العقاريالقرض المؤجل من بنك الراجحي

ومن ضمن عروض تمويل شخصي من بنك الراجحي أنك تستطيع سداد الأقساط المتعثرة من خلال الحصول على قرض آخر، يُطلق عليه القرض المؤجل، ويتم صرفه بأسهل الإجراءات من خلال البنك.

رقم الراجحي تمويل

وإن كنت تريد التعرف على المزيد من التفاصيل عن تمويل الراجحي الجديد فيمكن الاتصال على رقم 8001241222 المخصص للعملاء الجدد في البنك.