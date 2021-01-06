بولسونارو يعلن إفلاس البرازيل ويلقى باللوم على كورونا والإعلام

جدة - نرمين السيد - وقال بحسب "روسيا اليوم": "البرازيل مفلسة.. ليس هناك ما يمكننى القيام به.. السبب هذا الفيروس الذى غذاه الإعلام".

وأضاف: "أردت تعديل الشرائح الضريبية، لكن جاء الفيروس الذى يغذيه الإعلام لدينا، هذا الإعلام الذى لا فائدة منه".

وتأتى تصريحات الرئيس البرازيلى للإشارة إلى الإصلاح المتعلق برفع مستوى الدخل المعفى من الضرائب، وهو وعد انتخابى أطلقه خلال حملته الانتخابية ضمن برنامج اقتصادى ليبرالى.

ويرى بولسونارو، أن "الانهيار الاقتصادى للبلاد مرتبط بالقيود التى فرضها الحكام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى أودى بحياة ما يقرب من 198 ألف شخص فى البرازيل".