شاهد.. أمير سعودي يشتري فاكهة ب 30 ألف ريال

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاركة الأمير السعودي خالد بن طلال في مزاد علني بمهرجان "الحمضيات" في محافظة الحريق التابعة لمنطقة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
وأظهر الفيديو لحظة مشاركة الأمير في المزاد لشراء فاكهة "الاترنج"، حيث بدأ سعر الفاكهة في المزاد بـ10 آلاف ريال، ليرفع الأمير السعر حتى 15 ألف ريال.
ورفع أحد الحاضرين السعر الخاص بفاكهة " الاترنج" إلى 16 ألفا، ليعود الأمير ويعرض مبلغا جديدا قدره 30 ألف ريال، وبذلك تصبح "الاترنجة" من نصيبه.
وأشار الأمير السعودي الي إنه سيهدى منافسه في المزاد واحدة من فاكهة "الاترنج" مشابهة للتي حصل عليها في المزاد.
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