بعد السعودية.. قطر تعلن عودة الطيران مع عاصمة عربية جديدة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء، عودة الرحلات الجوية مع عاصمة عربية جديدة بعد عودة الطيران مع المملكة العربية السعودية.

قالت الخطوط الجوية القطرية في بيان إنها ستستأنف رحلاتها اليومية إلى مسقط اعتبارًا من 7 يناير، مع استئناف رحلاتها الأسبوعية إلى صلالة اعتبارًا من 1 يناير 2021.

ومن المقرر أن تغادر الرحلات الجديدة من الدوحة في تمام الساعة 08:25 (05:25 بالتوقيت العالمي) لتصل إلى صلالة الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي. وستغادر الرحلات من صلالة يوم الجمعة في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لتصل إلى الدوحة عند الساعة 17:50.

وستحلّق الرحلات الجوية من الدوحة إلى مسقط عند الساعة 00:45، لتصل إلى العاصمة العُمانية عند الساعة 03:25، وستغادر مسقط عند الساعة 04:40، ثم تهبط في الدوحة في تمام الساعة 05:30. وسيكون هذا الجدول ساري المفعول اعتبارًا من 1 يناير وحتى 26 مارس 2021.

ويأتي ذلك عقب تطوير اتفاقية الرمز المشترك بين الخطوط الجوية القطرية والطيران العُماني، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الناقلتين، وإتاحة المزيد من خيارات السفر إلى عدد كبير من الوجهات أمام مسافريها.

وقال نائب رئيس الخطوط القطرية لمنطقة الشرق الأوسط، بينيت ستفيفنز:"يسرّنا الاستمرار في إعادة بناء شبكة وجهاتنا، وتمكين مسافرينا من مسقط وصلالة من السفر بأمان واطمئنان. كما أننا سعداء بردود الفعل التي تلقيناها من الطلاب الذين استفادوا من برنامج نادي الطلاب، والذي تمكنوا من خلاله من الاستمتاع بالعديد من الخصومات والمزايا مثل وزن إضافي للأمتعة، والمرونة في تغيير تاريخ الحجز، وخدمة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة".