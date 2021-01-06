بلا كمامة.. مؤيدو ترامب يتظاهرون بشوارع واشنطن.. فيديو

انطلقت تظاهرات مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في العاصمة واشنطن.
ومن المتوقع أن يلقي ترامب خطابا إلى مؤيديه المتجمعين بالقرب من البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.
وعلى بعد بنايات فقط من البيت الأبيض ، تجمع المتظاهرون - كثير منهم بلا كمامات- في ساحة الحرية للتنديد بالتصويت في المجمع الانتخابي بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: ""واشنطن تغرق بأشخاص لا يريدون أن يروا انتصارًا انتخابيًا يُسرق من قبل الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين".
وأضاف: "لقد سئم بلدنا ، ولن يأخذوه بعد الآن! نسمع (نحبك) من المكتب البيضاوي. اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى!".
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الكونجرس الأمريكي للتصديق على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
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