تونس عن القمة الخليجية : تكريس لقيم التضامن والتوافق بين الدول العربية

أصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانا اليوم أشادت فيه بالدور الكويتي في رأب الصدع الذي أصاب البيت الخليجي، حيث أشادت بالجهود التي بذلتها دولة الكويت لإعادة العلاقات الأخوية بين دول الخليج العربي الى مسارها الطبيعي ودعم وحدة صف البيت الخليجي.

وأفادت وزارة الخارجية التونسية في بيانها أن بلادها تابعت بكل اهتمام القمة الخليجية الـ41 التي احتضنتها مدينة (العلا) بالمملكة العربية السعودية مثمنة ما أسفرت عنه من إرادة مشتركة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل.

كما أثنت الخارجية التونسية في هذا الإطار على الجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الأطراف المعنية لتحقيق المصالحة الخليجية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

فيما أعربت الوزارة التونسية عن آمالها في أن تساهم هذه القمة في تكريس قيم التضامن والتوافق بين كل الدول العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وتجدر الإشارة الي ان مدينة العلا السعودية احتضنت بالأمس القمة الخليجية الحادية والأربعين بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد وعدد من ملوك وأمراء الدول الخليجية.