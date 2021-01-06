للراغبين .. شرط سعودي جديد لأداء العمرة

اشترط وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن، علي راغبي أداء العمرة الحصول علي لقاح كورونا حيث قال إنه يستحسن للراغب في أداء العمرة تلقي لقاح فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية للوزير السعودي لقناة العربية عقب تلقيه لقاح كورونا بجدة حيث أكد فيها أن العمرة آمنة.

وأشار وزير الحج والعمرة السعودي الي إنه من يأتي اسمه في اللقاح من خلال تطبيق صحتي ويرغب في أداء العمرة عليه أخذ اللقاح.

وطمأن المسؤول السعودي الراغبين في أداء العمرة حيث قال: أن أداء العمرة يتم وسط إجراءات إحترازية ضد كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وبين وزير الحج والعمرة السعودي أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات مثل التباعد الاجتماعي والتعقيم والكمامة وتحديد للسن.