العثور على قنابل دخانية وطلقات نارية بالقرب من قاعدة جوية بـ الكويت

عثرت قوات الأمن الكويتية منذ قليل على ذخيرة حية مكونة من طلقات نارية وقنابل دخانية وعدد من الطلقات بالقرب من قاعدة علي سالم الجوية.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية ان ذلك جاء خلال حملة إزالة مع بلدية محافظة الجهراء الكويتية خلف مقبرة الجهراء وأثناء ازالة جاخور «شينكو» مخالف.

وأشارت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها الأمنية الي انه تم التحفظ على الذخائر من قبل رجال الامن وإبلاغ عمليات وزارة الداخلية التي بدورها أبلغت القيادة الامنية وإدارة المتفجرات وتم تحريز الكمية.

فيما تم استدعاء صاحب الجاخور الذي اتضح انه مواطن وتمت احالته للجهات المختصة لمعرفة كيفية حصوله عليها وما هو الهدف من حفظها في هذا الموقع الذي يقع بالقرب من قاعدة علي السالم الجوية.