رسميا.. الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، فوز الحزب الديمقراطي بمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ.

فيما ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن الحزب الديمقراطي حصد مقعدي ولاية جورجيا الأمريكية بمجلس الشيوخ.

يذكر أن المرشح الديمقراطي جون أوسوف، أعلن اليوم الأربعاء، فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ في انتخابات الإعادة بولاية جورجيا.

وقال أوسوف إنه فاز على الجمهوري ديفيد بيردو في جورجيا، اليوم الأربعاء، بفارق حوالي 16 ألف صوت في سباق كان متقاربًا.

كما فاز المرشح الديمقراطي رافايل وورنوك بالمقعد الثاني لمجلس الشيوخ الأمريكي بولاية جورجيا.

ويمنح فوز المرشحين الديمقراطيين في ولاية جورجيا، الأغلبية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لأول مرة منذ 2008 على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ معا.

وخاض انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا عضوا المجلس الجمهوريان كيلي لوفلر وديفيد بيردو في مواجهة خصميهما الديمقراطيين رافاييل وارنوك وجون أوسوف.

وحشد كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره للتصويت لصالح حزبه الجمهوري، بينما شجع الرئيس المنتخب جو بايدن مؤيديه على الخطوة ذاتها.