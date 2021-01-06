عقب قمة العلا.. سفراء ثلاث دول خليجية يجتمعون في الأردن لهذا السبب

اجتمع اليوم الأربعاء، كل من سفير دولة قطر في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثان، وسفير المملكة العربية السعودية نايف بن بندر السديري، في مكتب السفير الكويتي في عمان عزيز الديجاني .

ويأتي هذا اللقاء عقب انعقاد قمة قادة الخليج فى محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية والتي حملت اسم (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد) ، تقديرًا وعرفانًا ووفاء بأدوارهما البارزة فى حفظ وصون أمن واستقرار المنطقة، ولاقي البيان الختامي الصادر عنها ترحيبا دوليا وعربيا واسعا بفضل جهود قادتها دولة الكويت لسنوات.

وجاء هذا اللقاء الدبلوماسي احتفاءً بالمصالحة الخليجية، واحتفل خلاله السفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني على طريقته الخاصة، بما شهدته مدينة العلا السعودية أمس الثلاثاء من طي نهائي لصفحة الأزمة الخليجية التي عصفت بالمنطقة بأسرها خلال السنوات الثلاث الماضية.

"طي الخلاف نهائي"، هذا ما عبّر عنه وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، وهو يعلن أن القمة الخليجية أقرت المصالح العليا لمنظومة التعاون الخيلجي، لافتًا إلى أن بيان العلا أكد العلاقات الراسخة ويدعو لتوطيد العلاقات واحترام مبادئ حسن الجوار بين الدول الخليجية.

كانت أعمال القمة الـ41 التي استضافتها منطقة العلا السعودية بحضور زعماء ومسؤولين كبار في دول الخليج، إلى جانب وزير خارجية مصر، اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء، وهي القمة الأولى التي شهدت حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، منذ إعلان المقاطعة عام 2017.