دولة عربية جديدة تنضم إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، توقيع إعلان اتفاقيات إبراهيم مع الولايات المتحدة بشـأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك خلال زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى الخرطوم.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء السوداني إن وزير العدل نصر الدين عبد الباري مثل الجانب السوداني في مراسم توقيع الوثيقة، فيما وقف منوتشين الإعلان من الجانب الأمريكي.

وأضاف البيان الصادر: "ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام".

وأشار إلى أن: "أفضل الطرق للوصول إلى سلام مستدام في المنطقة والعالم تكون من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة وأن ينعم مواطنو المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة دون اعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره".

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلن أواخر أكتوبر عن مواقفة الحكومة السودانية على الحذو حذو الإمارات والبحرين في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ضمن إطار ما يعرف بـ"اتفاقيات إبراهيم".