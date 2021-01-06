تمويل سلفة بدون كفيل وبدون راتب بقيمة 5000 ريال لفئة محدودي الدخل

تقدم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية سريعة للمواطنين السعوديين ، حيث تقدم منصة سلفة خدمات تمويلية وبنكية تخدم كثير من المواطنين السعوديين وتقدم تسهيلات ميسرة للسداد بهامش ربح تنافسي، ويميز تمويل سلفة بأنه تمويل إسلامي خاضع للشريعة الإسلامية، وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية من أشهر المنصات والشركات في المملكة العربية السعودية، لذا سنقدم لكم من خلال موقعنا شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لطلب تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية لا يقل عن 18 عاماً. يشترط أن يكون المتقدم لتمويل منصة سلفة سعودي الجنسية. يشترط أن يكون الراتب الشهري الخاص للعميل لا يقل عن 3000 ريال سعودي. يشترط أن يكون العميل المتقدم لطلب التمويل قضي مدة خدمة عمل لا تقل عن ستة أشهر في وظيفته.

شروط الحصول علي تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعوديةمزايا تمويل منصة سلفة الإلكترونية

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل، ويتميز تمويل سلفة بأنه تمويل إسلامي خاضع للشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي، ومبلغ السلفة يبدأ كحد أدني 1000 ريال سعودي وكحد أقصي 5000 ريال سعودي، وتقدم المنصة تسهيلات ميسرة في السداد وبهامش ربح تنافسي، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أهم مزايا تمويل منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.

تمويل إسلامي خاضع للشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل.

يتميز تمويل منصة سلفة بخيارات للسداد وتسهيلات ميسرة وأقساط مجدولة.

منصة سلفة تقدم هامش ربح تنافسي.

تتم الموافقة الفورية إذا توافرت كل الشروط والأحكام من منصة سلفة.

تقدم المنصة تمويل يبدأ كحد أدني 1000 ريال سعودي وكحد أقصي 5000 ريال سعودي.

كيفية التقديم علي تمويل منصة سلفة

قم بالدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة سلفة ، وقم بالضغط علي رابط تمويل منصة سلفة 2021، ثم قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية ورفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من منصة سلفة.

ثم انتظر قليلا سيأتيك الرد من قبل موظفي منصة سلفة إما بالموافقة أو بالرفض، إذا توافرت كل الشروط والأحكام يتم الموافقة في خلال 15 دقيقة وسيحول مبلغ التمويل علي حساب العميل فورا.

المستندات والأوراق المطلوبة