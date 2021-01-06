سلم رواتب العسكريين الجديد 1442 للجنود والضباط

تداول في الفترة الماضية بعض المهتمين بالوظائف الأمنية في المملكة العربية السعودية، سلم رواتب العسكريين الجديد 1442هـ، فيما لم تصدر الحكومة ما يفيد بصحتها، إذ يعد مجرد مقترح صاغه البعض لدعم هذه الفئة من المواطنين الذين يدافعون عن أرض الوطن ويفدونه بأرواحهم، كما يدافعون عن كل إنسان يعيش على أرض المملكة سواء مواطن أو من الوافدين أو الزائرين، فالجميع في حمايتهم، وكذلك المنشآت العامة والخاصة.

سلم رواتب العسكريين الجديد 1442

وفي السطور التالية، ننشرسلم رواتب العسكريين الجديد 1442 الذي اقترحه البعض، لتحصلي عليه الرتب المختلفة، وذلك على النحو الآتي:

بداية، فإن جندي الأساسي، يحصل على 6 آلاف ريال سعودي.

وجندي أول، 6400 ريال سعودي.

ثم العريف، 6800 ريال سعودي.

يلي ذلك الوكيل 7200 ريال سعودي.

بعد ذلك، الرقيب 7600 ريال سعودي.

فيما يأتي بعد ذلك رقيب أول، 8 آلاف ريال سعودي.

أخيرًا، الرئيس، 8400 ريال سعودي.

مرتبات الجنود في الوظائف العسكرية

ولأن الحكومة لم تعلن رسميا عن المقترح السالف، فإنه من الضروري نشر جدول المرتبات للجنود العسكريين “الساري”، على حسب الرتب، وذلك على النحو الآتي:

بداية فإن الجندي يحصل على 2800 ريال سعودي، وعلاوة سنوية 110 ريالات سعودي.

ثم جندي أول يحصل على 2950 ريالا سعوديا، وعلاوة سنوية 125 ريالا سعوديا.

بعد ذلك، العريف يحصل على 3270 ريالا سعوديا، وعلاوة سنوية 150 ريالا سعوديا.

يلي ذلك، الوكيل الرقيب 3870 ريالا سعوديا، وعلاوة سنوية 180 ريالا سعوديا.

فيما يلي الرقيب ويحصل على 4570 ريالا سعوديا، وعلاوة سنوية 215 ريالا سعوديا.

كما يحصل الرقيب الأول على 5370 ريالا سعوديا، وعلاوة سنوية 260 ريالا سعوديا.

أخيرًا، رئيس رقباء ويحصل على 6270 ريالا سعوديا، وعلاوة سنوية 310 ريالات سعودي.

في البداية، فإن الملازم يحصل على 6609 ريالات، سعودي وعلاوة سنوية 330 ريالا سعوديا.

والملازم الأول يحصل على 7609 ريالا سعودي، وعلاوة سنوية 380 ريالا سعوديا.

بعد ذلك، النقيب، ويحصل على 9215 ريالا سعوديا، وعلاوة سنوية 230 ريالا سعوديا.

كما يحصل الرائد على 11750 ريالا سعوديا، وعلاوة سنوية 230 ريالا سعوديا.

ثمّ المقدم ويحصل على 12735 ريالا سعوديا، وعلاوة سنوية 405 ريالات سعودي.

بعد ذلك العقيد، ويحصل على 14365 ريالا سعوديا، وعلاوة سنوية 510 ريالات سعودي.

العميد، يحصل على 16350 ريالا سعوديا، وعلاوة سنوية 565 ريالا سعوديا.

أخيرًا، اللواء، ويحصل على 18600 ريال سعودي، وعلاوة سنوية 635 ريالا سعوديا.

جدول مرتبات الضباط العسكريين في المملكة