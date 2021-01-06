أخبار اليمن : إسقاط تجسسية.. طيران العدوان يشن 4 غارات على مأرب والجوف

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إسقاط تجسسية.. طيران العدوان يشن 4 غارات على مأرب والجوف

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية عصر اليوم طائرة تجسسية مقاتلة نوع "كاريال" تابعة لسلاح الجو السعودي في سماء منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف. إسقاط تجسسية.. طيران العدوان يشن 4 غارات على مأرب والجوفأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية عصر اليوم طائرة تجسسية مقاتلة نوع "كاريال" تابعة لسلاح الجو السعودي في سماء منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة كاريال بصاروخ مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في الأجواء اليمنية. وشن طيران العدوان السعودي اليوم 4 غارات على محافظتي مأرب والجوف. ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر أمني قوله: أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وغارتين على مديرية خب والشعف في الجوف.



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