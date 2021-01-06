جورجيا أصبحت زرقاء.. الديمقراطيون يعلنون انتزاع المقعدين

جدة - نرمين السيد - أعلن مرشحا الحزب الديمقراطى الأمريكى، الأربعاء، فوزهما بمقعدى مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا فى انتخابات الإعادة، الأمر الذى يسيطر سيطرة مطلقة لحزبهما على الكونجرس الأمريكى، بغرفتيه النواب والشيوخ.





وعبر "تويتر"، أعلن مرشح الحزب الديمقراطى، جون أوسوف، فوزه فى الاقتراع الذى جرى الثلاثاء بعد منافسة شديدة مع منافسه الجمهورى، ديفيد بيردو.

ونشر أوسوف على حسابه الرسمى مقطع فيديو أعربه فيه عن شكره لسكان الولاية الذين اختاروه لتمثيلهم فى مجلس الشيوخ، وكتب: "شكرا جورجيا".

وبذلك، أصبح أوسوف، وهو مخرج أفلام وثائقية، أصغر أعضاء مجلس الشيوخ سنا، إذ يبلغ من العمر( 33 عاما).

وكان المرشح الديمقراطى الآخر الذى كان ينافس على المقعد الثانى المخصص للولاية، رافاييل وارنوك، قد أعلن تغلبه على منافسته السناتور الجمهورية الحالية كيلى لوفلر.

وبات وارنوك، وهو قس فى الكنيسة التى كان مارتن لوثر كينج الابن يلقى عظاته فيها، أول سناتور أسود فى تاريخ الولاية.

ومع فوز الديمقراطيين أن أصبح مجلس الشيوخ منقسما يكون لكل حزب فيه 50 مقعدا، مما يمنح نائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس التصويت المرجح.

ويسيطر الديمقراطيون بالفعل على الأغلبية فى مجلس النواب.

وستساعد السيطرة الديمقراطية على المجلس والسلطة الرئيس المنتخب، جو بايدن فى تحقيق أهدافه السياسية بأريحية كبيرة.

وتقرر إعادة انتخاب عضوى مجلس الشيوخ عن الولاية، بعدما لم يحصل مرشحو الحزبين الديمقراطية والجمهورى على نسبة الحسم فى انتخابات نوفمبر الماضى.

وكانت ولاية جورجيا "حمراء" لعقود طويلة، فى إشارة لتصويتها المستمر للحزب الجمهورى، ومع فوز المرشحين فى انتخابات الإعادة، أصبح لون الولاية "أزرق" فى إشارة إلى لون الحزب الديمقراطى.