بريطانيا: بيان العلا خطوة مهمة نحو استعادة وحدة الخليج

جدة - نرمين السيد - ورحب وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب على حسابه فى "تويتر" بـ"بيان العلا"، بحسب "روسيا اليوم"، قائلا: "الاتفاق المبرم فى قمة مجلس التعاون الخليجى يمثل خطوة مهمة نحو استعادة وحدة الخليج ما يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة". وأعرب راب عن تطلع المملكة المتحدة إلى "مواصلة التعاون مع جميع أصدقائها فى الخليج من أجل تعزيز المصالح المشتركة".

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