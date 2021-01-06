رئيس البرتغال يدخل العزل الذاتي بعد مخالطة مصاب بكوفيد-19

قال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا اليوم الأربعاء، إنه سيعزل نفسه طبيا بعد أن خالط شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، قال مكتب ريبيلو دي سوزا، إن المخالطة كانت مع أحد أعضاء مجموعة كاسا سيفيل وهي هيئة من المتخصصين الذين يقدمون خدمات استشارية للرئيس.

وأفاد البيان بأن ريبيلو دي سوزا ينتظر قرارا من السلطة الصحية بشأن خطورة المخالطة والمدة التي يتعين عليه أن يبقاها بالمنزل.

ويسعى الرئيس البالغ من العمر 72 عاما للفوز بولاية ثانية في انتخابات تجرى في 24 يناير، وأمامه بضع مناظرات رئاسية قبل ذلك الموعد.