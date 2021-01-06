قطر: المصالحة نجاح للجميع وستأخذ وقتا.. ولدينا مشاكل مختلفة مع كل طرف

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، اليوم الأربعاء إن ظروف أزمة 2017، تختلف عن أزمة 2014 والشرح مختلف، وبالتالي التفاهمات مختلفة.

وأوضح في تصريحات لقناة "الجزيرة"، قائلا: "نحن لسنا في صدد أن يكون هناك شروط من دولة على دولة أخرى، الخطوات هي عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة، من قِبل كافة الأطراف".

واعتبر وزير الخارجية القطري أن المصالحة لا يمكن أن توصف بأنها نجاح لقطر، أو السعودية، أو أي دولة أخرى، بل نجاح للجميع.

وقال: "نعتبر ما حدث مصالحة والسعودية مثلت كل الأطراف والجميع شارك والجميع وقع، وجدنا إرادة من الأطراف لحل الأزمة وكانت عبر تفويض السعودية لتمثيل باقي الدول".

وأضاف: "المشاكل بين قطر والدول الأطراف مختلفة في طبيعتها وبالتالي التعامل معها مختلف".

وأكد أنه "لا شك أن العملية ستأخذ وقتها ولكنها بين الشعوب أسهل من الجوانب السياسية".