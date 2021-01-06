سقوط مفتي داعش.. اعتقال إرهابي في عملية خاطفة للمخابرات العراقية

رغم القضاء عليهم رسميًا العام قبل الماضي، أعلنت المخابرات العراقية، اعتقال "مفتي داعش" في مكان "غير نائي" بل في أكبر المدن العراقية وأكثرها ازدحامًا، وفق ما أوردت صحف عراقية.
اعتقلت قوات الأمن بدعم معلوماتي من المخابرات ، مفتي الإرهابيين بديوان الدعوة والمساجد" بعملية استخباراتية في بغداد.
ذكرت وكالة الاستخبارات في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " قواتها تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة ببغداد والمطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لتنظيم داعش".
وأشارت إلى أن المتهم "عمل بما يسمى قاطع الفرات في محافظة الأنبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد خلال سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير".
وأضافت أنه نزح مع العوائل النازحة إلى محافظة بغداد للتخفي عن أنظار القوات الأمنية.
وذكرت أن "أحد أشقاء الموقوف إرهابي قتل أثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الأنبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة".
وأشارت المخابرات إلى أنه تم التحقيق مع المجرم، وسجنه لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه خلال محاكمته والحكم عليه حكمًا رداعًا، جراء فتاويه التي ساهمت في أخذ حياة الأبرياء.
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