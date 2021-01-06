رئيس دولة أوروبية يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، شكوكه حوله إصابته بـ فيروس كورونا المستجد، قائلا إنه سيعزل نفسه بعد أن خالط شخصا ثبتت إصابته بالفيروس.

قال مكتب الرئيس، إن المخالطة كانت مع أحد أعضاء مجموعة كاسا سيفيل وهي هيئة من المتخصصين الذين يقدمون خدمات استشارية للرئيس.

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وأفاد البيان بأن ريبيلو دي سوزا ينتظر قرارا من السلطة الصحية بشأن خطورة المخالطة والمدة التي يتعين عليه أن يبقاها بالمنزل.

ويسعى الرئيس البالغ من العمر 72 عاما للفوز بولاية ثانية في انتخابات تجرى في 24 يناير، وأمامه بضع مناظرات رئاسية قبل ذلك الموعد.

وسجلت البرتغال زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 حيث رصدت 10027 حالة ، في حين تستعد لتمديد حالة الطوارئ لمكافحة التسارع المقلق في انتشار العدوى.